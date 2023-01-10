Kolunda 13 yıl önce oluşan şekil bozukluğu ameliyatla giderildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Abdurrahman Tozan'ın 13 yıl önce kolunun kırılması sonucu sol dirseğinde oluşan şekil bozukluğu, ameliyatla düzeltildi.

Tozan, kolundaki şekil bozukluğunun giderilmesi için Taşköprü Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Burak Satılmış tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Tozan, AA muhabirine, 13 yıl önce düşme sonucu kolunun kırıldığını söyledi.

Daha sonra sol dirseğinde şekil bozukluğu oluştuğunu anlatan Tozan, "Bu nedenle birçok hareketim ve yaşam tarzım olumsuz etkilendi. Kolumdaki şekil bozukluğundan kaynaklı tişört giyememek, beni ayrıca üzüyordu. Taşköprü Devlet Hastanesinde bu ameliyatın yapılabileceğini öğrenince ailemle görüşüp ameliyat olmaya karar verdim. Op. Dr. Ahmet Burak Satılmış'a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mutlu ve huzurluyum." ifadelerini kullandı.

Dr. Satılmış ise şekil bozukluğunun hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Dirseğinde 25 derece deformite mevcuttu. Hastamızla görüşmelerimiz sonrasında operasyon planladık ve ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Operasyonun ardından bir gün sonra taburcu ettik." dedi.





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