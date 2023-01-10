Devrekani'deki bir ilkokulda "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir ilkokulda Tasarım ve Beceri Atölyesi oluşturuldu.

Halime Celal Budak İlkokulu'nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lloyd's Register Foundation desteğiyle açılan atölyede öğrencilerin 3D baskı cihazları, robot kitleri, kodlama platformları ve elektronik devre kartları gibi alanlarda bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Kaymakam Ahmet Coşkun, açılış programda yaptığı konuşmada, atölyenin oluşturulmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Atölyeyi gezen Coşkun, öğrencilerle sohbet ederek, yapacakları projeleri dinledi.

Programın sonunda atölyenin oluşturulmasına katkı verenlere teşekkür eden Coşkun, başarı belgesi takdim etti.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Görür, İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuz Doğan ile okul müdürleri, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.





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