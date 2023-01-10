Kastamonu Tapu Kadastro Bölge Müdürü Serdar, Gazeteciler Günü'nü kutladı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Tapu Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürü Serdar, Şube Müdürü Gökhan Atıcı ve mühendis Özgül Türksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kastamonu bürosunu ziyaret etti.

Basın çalışanlarının her türlü ortamda kamu adına hareket ederek doğru ve güvenilir bilgiyi elde etmek için çalıştığını belirten Serdar, verdiği hizmetlerden dolayı Anadolu Ajansını kutladı.

Türkiye Tapu projesi hakkında bilgi veren Serdar, "Proje ile mekana ve zamana bağlı kalmadan minimum zamanda ve maksimum verimlilikte tapu işlemlerinin karşılanması hedefindeyiz." dedi.





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