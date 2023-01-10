Kastamonu Valisi Çakır basın mensuplarıyla buluştu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kastamonu Valiliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Sofulular Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Çakır, şunları söyledi:

"Kastamonu'da siz değerli basın mensuplarımızla beraber çok zorlu günleri geçtiğimiz yıl geride bıraktık. Bu süreçte yapılan çalışmaları sizlerin vasıtayla vatandaşlarımıza ilettik. Moralleri yükselttik. Hem dijital anlamda hem de basılı anlamda Kastamonu basını çok uzun köklü tarihiyle günümüze ulaştı ve bundan sonra da sizler güçlü bir şekilde devam ettireceksiniz."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Kastamonu basınının köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Mesleğinizi tarafsız ve ilkesel bir şekilde yapma gayreti içinde olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Kastamonu basını bu manada gazetecilikte örnek iller arasında. Hepinizi kutluyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da gazeteciliğin zaman mefhumu gözetmeden günün her saatinde teyakkuzda olunması gereken bir meslek olduğunu kaydetti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, Kastamonu Gazeteciler Derneği Başkanı İzzet Sarı ile basın mensupları katıldı.





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