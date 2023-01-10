Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil gazetecilerle bir araya geldi

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KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle yemekte bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kavaklıgil, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Kavaklıgil, "Rabbim inşallah güzel günlerde, güzel işler yapmayı hepimize nasip eylesin. Sizin mesleğiniz, kimi zamanda birçok fedakarlığı yapmanızı gerektiren, maddiyatın da ötesinde insanların gönül vermesiyle ortaya çıkabilecek bir meslek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kavaklıgil, konuşmasında, Tosya Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı da gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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