Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu

AA

Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da, coğrafi işaretli siyez bulgurundan yapılan ve pakete konulan ekşili pilav, Dubai'deki bir otele gönderildi.

Kastamonu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyez buğdayından üretilen bulgurdan bölgeye özgü ekşili pilav hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi" ile siyez bulgurundan yapılan ekşili pilav paketlendi.

Hazırlanan paketli ekşili pilav, bölgedeki işletmelerle internetten satışa sunuldu. İlk etapta 500 paket de Dubai'deki bir otele gönderildi.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli, AA muhabirine, yöreye gelen misafirlerin çok beğendikleri ekşili pilavı sıkça evlerinde nasıl yapabileceklerini sorduklarını söyledi.

Nasıl yapacaklarını anlattıklarını ancak endemik bitki olduğu için malzemelerinin pek bulunamadığını vurgulayan Telli, "İçinde 8 bileşen var. Siyez bulguru, soğan ve domates granülleri, asma yaprağı, ısırgan, nane, ebegümeci ve dereotundan oluşuyor. Buradaki bitkilerin hepsi kurutulmuş olarak kullanılıyor. Hiçbir katkı maddesi de içermiyor." dedi.

- Amaç kadın istihdamına katkıda bulunmak

Bunun üzerine ekşili pilavı paketlemek için çalışmaya başladıklarını anlatan Telli, şöyle devam etti:

"Artık insanlar paketi açıp tencereye ürününü koyabiliyor. Ürünümüzün içinde bulunan bulgur, coğrafi işaret almış siyez. Diğer bitkiler de doğadan kadınlarımız tarafından toplandı ve proje dahilinde bize getirildi. Akabinde paketleme işini de kadınlarımız yaptı. Asıl amacımız kadınlarımızın istihdamına küçük de olsa katkıda bulunabilmek."

Telli, pilavın satışına başladıklarını dile getirerek, "Bazı internet sitelerinden satıyoruz. Zincir marketlerle de görüşüyoruz. Dubai'deki bir otelden, çalışanın tavsiyesi ile bize ulaştılar. 500 paket ürün gönderdik, et yemeklerinin sunumunda kullanılacak. Oradan gelecek dönüşü merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekşili pilavın Kastamonu dışında bir yerde bulunmadığını belirten Telli, "Pişirmek için tencereye 8 bardak su koyuyoruz. Ardından paketimizin içindekileri tencereye döküyoruz. 45 dakika pişirdikten sonra 10 dakika dinlendiriyoruz. Sonra arzu edilirse 2,5-3 su bardağı yoğurt ve tereyağını üzerine ekliyoruz." diye konuştu.

- Proje ile 5 bin paket ekşili pilav üretildi

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut da misafirlerinin yöresel yemekleri çok beğendiklerini aktardı.

Tarifini verdiklerinde çok anlaşılamadığı için pakete koymak istediklerini ifade eden Durgut, "6 ay AR-GE çalışması yaptık. Proje ile 5 bin paket ekşili pilav ürettik. Bunu farklı illerde ve ilimizdeki işletmelerle Dubai'ye göndermeyi başardık. Güzel geri dönüşler bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü ...
Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil gazetecilerle bir ...
Kastamonu Valisi Çakır basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır basın mensuplarıyla buluştu
Kastamonu Tapu Kadastro Bölge Müdürü Serdar, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Kastamonu Tapu Kadastro Bölge Müdürü Serdar, ...
Devrekani'deki bir ilkokulda "Tasarım ve Beceri Atölyesi" açıldı
YEREL HABERLER Devrekani'deki bir ilkokulda "Tasarım ve Beceri ...
Kolunda 13 yıl önce oluşan şekil bozukluğu ameliyatla giderildi
YEREL HABERLER Kolunda 13 yıl önce oluşan şekil bozukluğu ameliyatla ...
Manda boynuzu bulmakta güçlük çeken Tosya bıçkısı üreticileri fiber sapa yöneldi
YEREL HABERLER Manda boynuzu bulmakta güçlük çeken Tosya bıçkısı ...
Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bozkurt'taki selde yıkılan apartmanın müteahhidinin ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bozkurt ilçesini ziyaret etti
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bozkurt ilçesini ...
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'ı darbeden zanlı savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar'ı darbeden zanlı ...
Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da karla kaplanan ormanlar havadan ...
Kastamonu'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.