Kastamonu'nun pakete giren ekşili pilavı Dubai'den alıcı buldu

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da, coğrafi işaretli siyez bulgurundan yapılan ve pakete konulan ekşili pilav, Dubai'deki bir otele gönderildi.

Kastamonu'da, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyez buğdayından üretilen bulgurdan bölgeye özgü ekşili pilav hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi kapsamında Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Şifa Doğadan Emek Kadından Projesi" ile siyez bulgurundan yapılan ekşili pilav paketlendi.

Hazırlanan paketli ekşili pilav, bölgedeki işletmelerle internetten satışa sunuldu. İlk etapta 500 paket de Dubai'deki bir otele gönderildi.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli, AA muhabirine, yöreye gelen misafirlerin çok beğendikleri ekşili pilavı sıkça evlerinde nasıl yapabileceklerini sorduklarını söyledi.

Nasıl yapacaklarını anlattıklarını ancak endemik bitki olduğu için malzemelerinin pek bulunamadığını vurgulayan Telli, "İçinde 8 bileşen var. Siyez bulguru, soğan ve domates granülleri, asma yaprağı, ısırgan, nane, ebegümeci ve dereotundan oluşuyor. Buradaki bitkilerin hepsi kurutulmuş olarak kullanılıyor. Hiçbir katkı maddesi de içermiyor." dedi.

- Amaç kadın istihdamına katkıda bulunmak

Bunun üzerine ekşili pilavı paketlemek için çalışmaya başladıklarını anlatan Telli, şöyle devam etti:

"Artık insanlar paketi açıp tencereye ürününü koyabiliyor. Ürünümüzün içinde bulunan bulgur, coğrafi işaret almış siyez. Diğer bitkiler de doğadan kadınlarımız tarafından toplandı ve proje dahilinde bize getirildi. Akabinde paketleme işini de kadınlarımız yaptı. Asıl amacımız kadınlarımızın istihdamına küçük de olsa katkıda bulunabilmek."

Telli, pilavın satışına başladıklarını dile getirerek, "Bazı internet sitelerinden satıyoruz. Zincir marketlerle de görüşüyoruz. Dubai'deki bir otelden, çalışanın tavsiyesi ile bize ulaştılar. 500 paket ürün gönderdik, et yemeklerinin sunumunda kullanılacak. Oradan gelecek dönüşü merakla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekşili pilavın Kastamonu dışında bir yerde bulunmadığını belirten Telli, "Pişirmek için tencereye 8 bardak su koyuyoruz. Ardından paketimizin içindekileri tencereye döküyoruz. 45 dakika pişirdikten sonra 10 dakika dinlendiriyoruz. Sonra arzu edilirse 2,5-3 su bardağı yoğurt ve tereyağını üzerine ekliyoruz." diye konuştu.

- Proje ile 5 bin paket ekşili pilav üretildi

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut da misafirlerinin yöresel yemekleri çok beğendiklerini aktardı.

Tarifini verdiklerinde çok anlaşılamadığı için pakete koymak istediklerini ifade eden Durgut, "6 ay AR-GE çalışması yaptık. Proje ile 5 bin paket ekşili pilav ürettik. Bunu farklı illerde ve ilimizdeki işletmelerle Dubai'ye göndermeyi başardık. Güzel geri dönüşler bekliyoruz." dedi.

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