Atıl durumdaki kazan dairesi hastalar için spor salonu oldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde kullanılmayan kazan dairesi hastalar için spor salonuna dönüştürüldü.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde psikiyatri uzmanı, psikolog, ergoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve üç hemşireden oluşan sağlık ekibi ile hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin binası içinde atıl durumdaki kazan dairesi spor salonu olarak değerlendirildi.

Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanesinden, spor salonuna, dinlenme odalarından, terapi odaları ve mutfağına kadar Toplum Sağlığı Merkezi'nin en güzel şekilde hastalara hizmet ettiğini söyledi.

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini birebir dinleme fırsatı bulduğunu belirten Ergül, "Tıbbi tedavinin yanında, hastanın topluma kazandırılmasına yönelik sosyal beceri grup çalışmaları, öz bakım eğitimleri, günlük yaşam aktiviteleri, eğitimleri ve spor faaliyetleri merkezimizde yapılmaktadır. Ayrıca haftada beş gün, merkezde görevli ergoterapist planlamasında, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen, usta öğreticiler eşliğinde, hastalarımıza yönelik iş uğraşı terapileri düzenli olarak merkezde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hastaların sağlığını çok önemsediklerini anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Bütüncül bir bakış açısıyla, hastanın fiziksel, ruhsal, sosyal ve bilişsel yönlerden tam bir iyilik hali göstermesi elbette önemsenmektedir. Tabii bu sebeple, sadece ruhsal sağlığın korunmasına yönelik değil, bedensel sağlığın korunması için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu düşünceler ışığında merkezden hizmet alan hastalarımızın bedensel sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacı ile hastane yönetimi olarak, atıl durumda ve kullanılmayan kazan dairesini bir planlama ile spor salonuna dönüştürdük. Hastalarımızın hizmetine sunduk."

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