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Kastamonu'nun sellerde yıkılan 44 köprüsünü Özel İdare yapıyor

AA

Kastamonu Valisi Avni Çakır, çoğu 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerden 44'ünün Özel İdare ekipleri tarafından yapımının devam ettiğini söyledi.

Kastamonu'nun sellerde yıkılan 44 köprüsünü Özel İdare yapıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır, çoğu 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerden 44'ünün Özel İdare ekipleri tarafından yapımının devam ettiğini söyledi.

Vali Çakır, Kastamonu İl Özel İdaresinin 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022'deki sel felaketlerinin ardından köprüler, menfezler ve istinat duvarlarında yoğun bir çalışma yürütüldüğüne işaret etti.

Bu süreçte İl Özel İdaresinin yapım sorumluluğunda olan 44 köprüden 23'ünün ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Çakır, "Bunların tamamına yakını 11 Ağustos'ta yıkıldı. 14 köprünün proje çalışmaları tamamlanmak üzere, 2 köprünün proje çalışmalarına başlanmış olup, 5 adet köprünün onarımına karar verildi." dedi.

Çakır, ihalesi yapılan 23 köprüden 10'unda fiilen yapım işlerinin devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlimiz 13 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin en dağınık coğrafyalarından bir tanesi. Bu anlamda da biz burada bitümlü sıcak karışım asfalt malzemesini araçlarımıza yüklediğimizde malzemeyi sahaya dökmek için bir buçuk, iki saat yol kat ediyoruz. İlimizin tamamında bu çalışmayı yaptığımızı düşünürseniz sarf ettiğimiz efor ve mali yükümlülük daha da fazla. Bu anlamda ekiplerimizin sahadaki tecrübesiyle birlikte böyle güzel bir çalışmayı ortaya koymuş olduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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