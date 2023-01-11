Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, bir işyerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 44 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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