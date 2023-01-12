Görme engelliler hazırladıkları oyunu tiyatroseverlerle buluşturdu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da görme engelliler, hazırladıkları ikinci tiyatro oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneğince oluşturulan "Ekip Moni", ilk tiyatro oyunları olan "Hayata Farklı Bakıyoruz"un ardından "Buz Dağı"nı izleyicilerin beğenisine sundu.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenen oyun, beğeni kazandı.

Vali Avni Çakır, oyunun ardından görme engellileri tebrik ederek, "Başta engelliler olmak üzere bize ihtiyaç duyan tüm kardeşlerimizin yanında olmak için azami gayret gösteriyoruz. Ben de büyük keyifle izliyorum. Bu kardeşlerimiz her geçen gün sosyal hayata çok daha güçlü şekilde bağlanıyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnşallah kendileriyle işbirliğimiz devam edecek, sizlere çok daha keyifli, çok daha fazla etkinlikler sunacaklar." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, oyunun ne zorluklarla hazırlandığını bildiğini dile getirerek, oyuncuları tebrik etti.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, Vali Çakır'ın desteğiyle geçen sene tiyatroya başladıklarını anlatarak, "Geçen seneki gösteri öncesinde içimizde hep bir tereddüt vardı, 'Acaba yapabilir miyiz, acaba bu ilk ve son oyunumuz olur mu?', 'Tamam mı, devam mı?' ama programlardan sonra hep beğeni, saygı gösterdiniz. Bizler de yaptığımız işin güzel olduğunu görünce bir sonrasını yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni, görme engelli Necati Korkmazer, "Buz Dağı" denilince aklına ilk olarak babasının geldiğini söyledi.



Korkmazer, "Her erkek evladının hayalidir, babasının gurur duyduğu bir evlat olabilmek. Babamın gurur duyduğu bir evlat olabildim mi bilmiyorum lakin evlatlarımla gurur duyan bir babayım. Oyunu, 'Silaha özenme, tespihini her yerde gösterme.' diyen, kendisiyle ölünceye kadar gurur duyacağım babama ve tüm babalara armağan ediyorum." görüşünü dile getirdi.

Derneğe yönetmenlik ve yazarlık desteği veren Hulusi Sıvacı da sanatın destek buldukça kaliteli hale geldiğini vurgulayarak, desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.