Arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Taşköprü ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan F.T. ve N.K'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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