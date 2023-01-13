Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 94 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 94, Davraz'da 75, Denizli'de 50, Murat Dağı'nda 43, Salda'da 39, Palandöken'de 31, Zigana'da 29, Çambaşı'nda 27, Uludağ, Nemrut ve Sarıkamış'ta 25, Erciyes'te 21, Kartalkaya, Kümbet ve Hakkari'de 20, Bozdağ ve Mersivan'da 15, Kop ve Konaklı'da 14, Yalnızçam'da 9, Ergan'da 8, Keltepe'de 8, Yıldızdağı'nda 7, Haserek 5'te, Ilgaz ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 13.1.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya P -3 3 Palandöken S -9 -3 Saklıkent KY -3 0 Hakkari S -13 -3 Kartepe Y 3 7 Uludağ KY -1 1 Nemrut S -6 -2 Keltepe P -7 0 Ilgaz S -1 3 Erciyes S -8 -1 Ovacık PB -2 2 Sarıkamış PB -14 -3 Yıldıztepe P -3 3 Denizli KY -5 0

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Pustu, Y: Yağışlı)

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