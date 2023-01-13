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Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan 661 yıllık kayacık ağacı koruma altına alınacak

AA

Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan 661 yıllık kayacık ağacı koruma altına alınacak

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan ve yapılan incelemede 661 yaşında olduğu belirlenen kayacık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Çatalzeytin Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Küre Dağları'nda Türk fındığıyla ilgili çalışma yaparken, çapı 1 metreyi geçen kayacık ağacıyla karşılaştı.

Ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Kabaoğlu ve Kulaç, Kastamonu ve Sinop Orman Bölge müdürlüklerine, sınırlarında bulunan kayacık ağacının yaşının tespiti için bilgi verdi.

Yapılan çalışmayla 661 yaşında olduğu belirlenen ağacın, anıt ağaç olması için çalışma başlatıldı.

- "Türkiye'deki kayacıkların atası diyebilirim"

Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, AA muhabirine, bugüne kadar kayacık ağaçlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

Bir proje kapsamında Türkiye'deki tüm kayacık ormanlarını taradığını anlatan Kulaç, şöyle konuştu:

"Kayacığın bu kadar çap yaptığını Türkiye genelindeki popülasyonlarında görmedim. Buna en yakın yine Kastamonu'da Cide'ye bağlı Şeyh Dağı var, orayı da gen koruma ormanı olarak ilan etmişler, orada vardı. Oradakilerin en fazla çapı 36 ve 42 santimetre idi. Benim gözümde onlar çok büyük ağaçlardı ama bunu görünce gerçekten ben de altın bulmuş gibi sevindim. Bu kadar büyük çaplı bir kayacık ağacı görmemiştim. 112 santim çapında, çevresi de 339 santimetre. Daha önce buna en yakın çaplı örneğimiz 42 santimetre. Bulduğum ağaç Türkiye'deki kayacıkların atası diyebilirim. En büyüğü, belki de dünyanın en büyük çaplı kayacık ağacı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kesin en büyük kayacık ağacı. 112 santimetre kuturunda (daire ve kürede çap) bir kayacığın ifadesi bile insanı heyecanlandırıyor. Güzel bir örnek oldu bölgemiz için."

Ağacın gövdesinden "artım burgusu" ile örnek aldıklarını belirten Kulaç, "Ağacımızın yaşı 661 çıktı. Bu da bize Türkiye'nin en yaşlı kayacık ağacı olduğunu, belki de dünyanın en yaşlı kayacık ağacı olduğunu, en çaplı, kalınlığı en fazla olan dünya ve Türkiye'deki kayacık ağacı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Ağaç ve çevrenin koruma altına alınması için çalışmaları başlattık"

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da Küre Dağları'nın Türkiye'nin en zengin biyoçeşitliliğe sahip dağlarından biri olduğunu söyledi.

Küre Dağları'nın anıt nitelikte bir kayacık ağacına ev sahipliği yaptığına işaret eden Sönmezoğlu, şunları kaydetti:

"Küre Dağları daha birçok ağaç türünün böylesi sıra dışı özeliklerini bize gösteriyor. Küre Dağları alt flora açısından da çok zengin bir bölge. Bu zenginliği sayesinde çok miktarda yaban hayatı burada ev sahibi konumunda. Bu çok kıymetli kayacık ağacımızı, korunması, gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması, dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek insanlara gösterilmesi açısından koruma altına almaya karar verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlara durumu bildirerek, ağacın ve çevrenin koruma altına alınması için gerekli çalışmaları başlattık."

Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur da bölgenin çok zengin doğal güzelliklere ve biyoçeşitliliğe sahip olduğunu vurguladı.

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