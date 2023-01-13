2. Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali 27-29 Ocak tarihlerinde yapılacak

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KASTAMONU (AA) - Bu yıl ikincisi düzenlenecek Kastamonu Araç Yayla Kış Festivali hazırlıkları sürüyor.

Kaymakam Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, festivalin gerçekleştirileceği Fındıklı ve Gölcük yaylalarında incelemelerde bulundu.

Yaylalarda 27-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında festival ateşi yakılacak, halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek, DJ performansı, off-road gösterisi, meşale yürüyüşü, müzik ve eğlence, Kayak Milli Takımı gösterisi ve dağcılık faaliyetleri gerçekleştirilecek.



Festival koordinatörü Hikmet Haberal, AA muhabirine, festivallerin bölge turizmine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri festivalin oldukça güzel geçtiğini vurgulayan Haberal, "Beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştık. Uluslararası Turizm Kongresi'nde bu festivalin bildirisini sunduk ilçe ile ilgili makale yazdık. Yerel halkın kültürel değerlerini, örf, adet, gelenek ve göreneklerini yansıttık. Şehir dışından gelen dağcılık kulüpleri üyeleri, üniversite öğrencileri ve yerel halktan katılımcılarla başarılı bir festival gerçekleştirildi." dedi.

Festivale bu yıl yeni şeyler katmak istediklerini dile getiren Haberal, şunları kaydetti:

"Araç ilçesine, Kastamonu'ya, Batı Karadeniz'e ve ülke turizmine farklı ne tür ürünler sunabiliriz diye buradayız. Festivalimize ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Kastamonu'yu, Batı Karadeniz'i ve ülkeyi kucaklayan bir festival olarak yerini alacaktır. Festival alanımızda geçen yıl en büyük eksikliğimiz, iletişim eksikliğiydi. Baz istasyonu bulunmuyordu ama buna rağmen sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tabiat harikası yaylalarımızı dünyaya göstermek istiyoruz. Amacımız festivali uluslararası boyuta taşımak ve her yıl düzenlemek."





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