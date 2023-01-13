65 yaşındaki Sakine teyze çocukluğundan beri hayalini kurduğu çarşaf bağını öğreniyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'un İhsangazi ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sakine Kabakçı, köy yaşam merkezindeki kursa katılarak coğrafi işaretli çarşaf bağını yapmayı öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi Projesi" kapsamında Sipahiler Mahallesi'nde bulunan atıl haldeki okul binası, köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Buradaki kurslara katılan çeşitli yaşlardaki 15 kadın, tel kırma, halı dokuma ve el sanatlarını öğreniyor.

Kursa katılanlar arasında yer alan 65 yaşındaki Sakine Kabakçı da bir süre önce tescillenen çarşaf bağı yapımını öğrenmeye gayret gösteriyor.

​​​​​​​Kabakçı, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana çarşaf bağını öğrenmek istediğini söyledi.

Genç yaşta evlendiğini belirten Kabakçı, "Çocukluğumda bir iki defa çarşaf bağlayan gördüm. Gelin olduğum köyümüzde de bu işi yapan yoktu. Çarşaf bağı içimde hep heves olarak kaldı. Buraya başladığım ilk gün hocamdan ilk olarak bunu öğretmesini rica ettim." dedi.

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Aytül Demir ise köy yaşam merkezinde vatandaşlar hangi işi yapmak istiyorsa o konuda kurs açıldığını anlatarak, "Sakine hanım, çocukluğundan beri çarşaf bağı öğrenmeyi istediğini belirtti. Kendisi 65 yaşında ama azmetti ve bunu öğrendi." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç ise köy yaşam merkezinde unutulmaya yüz tutmuş Kastamonu çarşaf bağının yanı sıra pek çok alanda kurs açtıklarını kaydetti.

Kastamonu'nun el sanatlarından biri olan çarşaf bağı, "yatak çarşafının iki uzun kenarı ya da dört kenarına da pamuk ipliği takılarak alet kullanılmaksızın elle yapılan düğümlerin sıkıştırılarak desen oluşturması işlemi" olarak tanımlanıyor. Gösterdiği şekle göre kuş dili, katip defteri, yürek, kazan kulpu, kurt bağı, çilekli bağ, kesme şeker gibi isimlerle adlandırılıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.