Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdürdü

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KASTAMONU (AA) - EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Norveç temsilcisi Storhamar Handball Elite ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kastamonu ekibi, 15 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Storhamar Handball Elite maçının hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

Mogensen, maçla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Eğer kazanırsak yüksek ihtimal play-off'a kalacağız. Kaybedersek play-off şansımız gerçekten çok azalıyor. Takımdaki herkes bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkında. Tüm Kastamonuluları maça bekliyorum. Belki de önümüzdeki en önemli maç. Onların desteğiyle galibiyete uzanacağımıza inanıyorum." dedi.

Sol kanat oyun kurucusu Neslihan Çalışkan ise maçın öneminin farkında olduklarını dile getirerek, "Zorlu bir maç. İlk maçı da iyi oynadık aslında ama sonunu getiremedik. Burada sonunu getirip maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızı da bizlere destek olmaları için maça bekliyoruz." diye konuştu.

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