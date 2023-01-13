Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan koro, ilk kez sahne aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Halk Eğitimi Merkezince kurulan "Türk Müziği Korosu" ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk Müziği Korosu, ilk konser organizasyonunu gerçekleştirdi.

Farklı meslek sahibi 35 kişinin bulunduğu koro, orkestra şefi Mihrican Uçan ile Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi'nde sahne aldı.

Türk halk müziğinden çeşitli parçaları koro ve solo şeklinde seslendiren ekibe katılımcılar da zaman zaman eşlik etti.

Vali Avni Çakır, konserin ardından koroyu tebrik ederek, "Müdürlerimizi böylesine güzel bir ortam sağlayıp bu kadar kısa sürede güzel bir ekip çıkardıkları için tebrik ediyorum. Geçen seneden beri sürekli konuşuyoruz, 'Kastamonu'nun özellikle müzik akşamı çok yetersiz' diye. Bu anlamda belediyemizin çok güzel ekipleri var. Bunun yanına Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün korosu da katıldı. İnşallah bundan sonra Kastamonu akşamları belirli günlerde çok daha canlı ve güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Mihrican Uçan ise Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Haftanın 3 günü ikişer saat çalıştık. Güzel bir konser verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım diğer konserimizde daha da başarılı oluruz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.