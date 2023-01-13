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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA

Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalanan B.K, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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