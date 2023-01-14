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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor

AA

Kastamonu'da üretilen kapılar Arap ülkelerinden talep görüyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 22 yıl önce kurulan bir fabrikada üretilen kapılar Arap ülkelerinde ilgi görüyor.

Kent merkezinde 2002 yılında Ahmet Ceritoğlu tarafından kurulan fabrikada aylık yaklaşık 15 bin kapı üretiliyor.

Fabrikada 140 kişiye istihdam sağlanırken üretilen kapılar, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Libya, Umman, Suudi Arabistan, Libya ve Lübnan başta olmak üzere Afrika ve Avrupa kıtalarındaki ülkeler ile Amerika'ya ihraç ediliyor.

Fabrikanın üretim müdürü Nadir Bideci, AA muhabirine, Kastamonu'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu işaret etti.

Ormanlardan elde edilen birinci sınıf keresteleri kapıya dönüştürdüklerini anlatan Bideci, "Ormana yakınlığın verdiği rekabet avantajı ve uygun fiyatla birlikte kaliteli kapıyı hem de ekonomik olarak fabrikanın fiziki yapısıyla birleştirerek piyasaya sunabiliyoruz. Buradaki üretim kapasitemiz çok yüksek. Aylık yaklaşık 15 bin kapı üretme kapasitesine sahibiz." dedi.

Üretilen kapıların yurt içi ve yurt dışında yoğun talep gördüğünü ifade eden Bideci, yurt içinde 25'in üzerinde bayilerinin olduğunu aktardı.

Bideci, bütün üretimin Kastamonu'daki fabrikada gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki müşterilerimiz internet üzerinden ve yurt dışındaki bayilerimizden bize ulaşabiliyorlar. Birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunların arasında Kuveyt, Amerika, Afganistan, Fildişi Sahili, Mozambik gibi ülkeler var. Özellikle Arap ülkelerinden rağbet görüyoruz. Kapımızın kaliteli ve sağlam olması aynı zamanda yangına dayanıklı kapı üretmemiz nedeniyle Arap ülkelerinden ciddi rağbet görüyoruz. Geçen yıl çok ciddi projeler yaptık. Bu yıl da siparişlerimizin yarısını yurt dışı piyasadan doldurmuş durumdayız."

Fabrikanın Kastamonu ve Türkiye'ye katkı sağladığını ifade eden Bideci, "Kapı sektörüne yatırım yapan en büyük fabrikalar arasındayız. Kastamonu'da ürettiğimiz kapıların dünyaya gitmesi bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Bideci, kapasite artırarak ve kendilerini geliştirerek Türkiye ve dünyanın her yerine kapı göndermek istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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