Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını tamamladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 11. haftasında yarın Norveç temsilcisi Storhamar Handball Elite'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Mogensen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.
Galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Mogensen, "Elde edeceğimiz galibiyet bize play-off yolunu açacak. Mağlubiyet durumunda işimiz çok zorlaşacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Taraftara seslenen Mogensen, "Yarınki maçta tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var." diye konuştu.
Kastamonu Belediyespor-Storhamar Handball Elite maçı, Merkez Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.