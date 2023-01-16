Gönüllü gençler, "çocukların yüzü gülsün" diye atkı bere ve oyuncak örüyor

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da gönüllü gençler, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve oyuncak örüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında haftanın belirli günlerine 50 gönüllü genç bir araya geliyor.



Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan gençlerin ördüğü eşyalar, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı ve beraberindekiler eşliğinde köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Gençlik Merkezi çalışanı Hilal Yakupoğlu, AA muhabirine, anlamlı bir proje için bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlik merkezlerinde 7-29 yaş aralığındaki tüm gençlere hizmet verdiklerini belirten Yakupoğlu, "Özellikle üniversite öğrencilerimiz boş zamanlarında buraya geliyor. Hem kaynaşmış oluyor hem de boş zamanlarını verimli şekilde değerlendiriyorlar." dedi.

Örülen atkı, bere ve oyuncakları çocuklara ulaştıracaklarını vurgulayan Yakupoğlu, "Yaptığımız malzemeleri önümüzdeki haftalarda köy okulundaki öğrencilere götüreceğiz. Gençlik merkezi personeli ve gençlerimizle okullara gidip hediyelerini ulaştıracağız." diye konuştu.

Gönüllülerden Hicran Ömeroğlu ise boş zamanlarını değerlendirmek için gençlik merkezine gelmeye başladığını anlatarak, "Örgü bebekler, oyuncaklar çocukları mutlu edecek. Yüzlerini ufak da olsa gülümsetecek şeyler yapmaya başladık. Çocukların o gülümsemesini, mutlu olmasını görmek için dağıtmaya ben de gideceğim. İsteyerek, severek yaptık. Gittiğimde sonucunu da görmek bizi mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Zeynep Baloğlu da projeden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu dile getirerek, "Hemen dahil oldum. Örgü örmeyi zaten çok seviyordum, böyle güzel bir amaç uğruna çocukların ısınmasını sağlamak için örmek çok daha kıymetli oldu. Atkı ve bere ördüm, umarım çocuklar sevinir." diye konuştu.



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