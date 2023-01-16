Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 88 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 88, Davraz'da 74, Denizli'de 50, Murat Dağı ve Palandöken'de 35, Zigana'da 29, Nemrut'ta 26, Erciyes'te 21, Kümbet'te 19, Uludağ, Ergan ve Kartalkaya'da 18, Hakkari, Yedikuyular ve Sarıkamış'ta 17, Bozdağ'da 14, Mersivan'da 13, Kop ve Konaklı'da 12, Haserek'te 11, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|17.1.2023
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|PB
|-3
|1
|Palandöken
|PB
|-8
|-2
|Saklıkent
|Y
|-3
|2
|Hakkari
|PB
|-12
|0
|Kartepe
|PB
|1
|9
|Uludağ
|R
|0
|7
|Nemrut
|PB
|-8
|-2
|Yıldız Dağı
|P
|-1
|6
|Ilgaz
|PB
|-3
|2
|Erciyes
|PB
|-6
|-3
|Ovacık
|KY
|-4
|1
|Sarıkamış
|PB
|-10
|-2
|Yıldıztepe
|P
|-6
|2
|Denizli
|PB
|-4
|0
(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, Y: Yağışlı)