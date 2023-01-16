Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 88 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, Saklıkent'te kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Saklıkent'te 88, Davraz'da 74, Denizli'de 50, Murat Dağı ve Palandöken'de 35, Zigana'da 29, Nemrut'ta 26, Erciyes'te 21, Kümbet'te 19, Uludağ, Ergan ve Kartalkaya'da 18, Hakkari, Yedikuyular ve Sarıkamış'ta 17, Bozdağ'da 14, Mersivan'da 13, Kop ve Konaklı'da 12, Haserek'te 11, Yalnızçam'da 9, Yıldızdağı'nda 7 ve Ladik'te 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.1.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya PB -3 1 Palandöken PB -8 -2 Saklıkent Y -3 2 Hakkari PB -12 0 Kartepe PB 1 9 Uludağ R 0 7 Nemrut PB -8 -2 Yıldız Dağı P -1 6 Ilgaz PB -3 2 Erciyes PB -6 -3 Ovacık KY -4 1 Sarıkamış PB -10 -2 Yıldıztepe P -6 2 Denizli PB -4 0

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, Y: Yağışlı)

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