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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da bu yıl 750 bin turistin konaklaması hedefleniyor

AA

Kastamonu'da bu yıl 750 bin turistin konaklaması hedefleniyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte geçen yıl 500 binden fazla turistin konakladığını bu yıl ise hedeflerinin 750 bin olduğunu söyledi.

Milli parkları, kış turizmi, Valla, Horma ve Çatak kanyonları, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası gibi doğal güzellikleri barındıran Kastamonu, ayrıca Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ile de inanç turizminde öne çıkıyor.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, pek çok tarihi, kültürel ve doğal güzelliğe sahip Kastamonu, en yüksek turist sayısına 763 bin ile 2019 yılında ulaştı.

Daha sonra Kovid-19 salgını nedeniyle turizmde önemli ölçüde düşüş yaşanan kentte, 2020'de 170 bin, 2021'de ise 205 bin turist konakladı.

Vali Avni Çakır, AA muhabirine, Kovid-19 ile beraber 2020 yılında turist sayısında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Turizmde eski günlere dönmek için çalıştıklarını ifade eden Çakır, şunları dile getirdi:

"Kastamonu 2018 yılında turizmde çok ciddi bir hamle başlatmıştı. 2018'lerde biz 520 binli rakamlara ulaşmıştık. 2019 yılında yüzde 50 artışla 763 bine çıktı. 2020'de hedefimiz yaklaşık 1 milyondu. Günübirlik rakamlar bunun dışında. Tüm dünyada olduğu gibi pandemi ilimizde de etkili oldu. 2020 ve 2021 yıllarında 200 binli rakamlara tekrar geriledik. 2022 yılında tekrar, hedeflediğimiz 500 bin rakamına ulaştık. İlimizin bu yılki hedefi 2019'daki 750 bin hedefimize ulaşmak. İnşallah sonra da milyonlu rakama ulaşmak olacak."

Kastamonu'da kış turizminin de önemli bir yerinin olduğuna değinen Çakır, "Kastamonu kış turizminde de çok canlı bir yer. Kışın özellikle Ilgaz ve Yurduntepe kayak tesislerimiz sayesinde çok ciddi bir yerli turist ağırlıyoruz. Bu rakam sezon boyunca 150-200 binlere ulaşabiliyor. Günübirlikleri katarsak çok daha yüksek bir yere geliyoruz." dedi.

- "Tüm vatandaşlarımızı Kastamonu'ya davet ediyoruz"

Kentin turizmin her alanında Türkiye'nin en güçlü ilerden biri olduğunu ifade eden Çakır, şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıktığını aktardı.

Kent merkezinde 600'den fazla konağın olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Sahilimiz 170 kilometreyi bulan Karadeniz'in en uzun sahili. Altı tane ilçemiz doğal plajlarıyla, koylarıyla deniz severlere hitap ediyor. En güçlü olduğumuz alanlardan biri de doğa turizmi. Türkiye'de el değmemiş, bozulmamış yayla isteniyorsa kesinlikle doğru adres Kastamonu. Kastamonu kanyonlar şehri. Üç milli parkımız var. Yeşile doymak isteyen varsa, tabiata, manzaraya, sessizliğe, huzura, doğallığa, gastronomiye doymak isterseniz Kastamonu tüm bu bileşenleriyle birlikte Ankara'ya 2,5 saat İstanbul'a 4 saat mesafede. Her gün İstanbul'a uçakla ulaşım imkanı var. Her bütçeye uygun, her konsepte uygun. Yelpazemiz çok geniş. Tüm vatandaşlarımızı Kastamonu'ya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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