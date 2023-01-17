Taşköprülü lise öğrencileri ASELSAN ve TUSAŞ'ı gezdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 60 lise öğrencisi, ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayisini (TUSAŞ) ziyaret etti.

Taşköprü Belediyesince, 27 Aralık'ta düzenlenen "Savunma Sanayii Tanıtımı" programında lise öğrencilerine söz veren Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 60 öğrenciyle ASELSAN ve TUSAŞ'a gezi düzenledi.

ASELSAN'ı ziyaret eden öğrenciler, yetkililer tarafından yapılan cihazlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

TUSAŞ'ı da ziyaret eden öğrenciler, 18 Mart'ta hangardan çıkacak olan milli muharip uçağını da görme fırsatı yakaladı.

Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, AA muhabirine, Türkiye'nin savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici olduğunu vurguladı.

Gezinin ilçedeki Fen ve Anadolu liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik olduğunu anlatan Özen, "Gezideki amacımız öğrencilerimizin geleceklerine yön vermek ve Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermekti." dedi.

Çatal da TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade'nin katılımıyla düzenlenen programda öğrencilere ASELSAN ve TUSAŞ'a yönelik gezi düzenleyeceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

Gerekli görüşmeler ve izinler doğrultusunda gezi düzenlediklerini dile getiren Çatal, "Belki bir öğrencimiz ilerleyen zamanda burada hizmet edebilme şansı bulabilecektir. Ziyaretlerimiz kapsamında ilgi ve alakalardan dolayı bizlere bu fırsatı tanıyan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'e, Sayın Sadık Piyade'ye, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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