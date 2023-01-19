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En "özel" halk oyunları ekibi, törenlerde sahne almaya hazırlanıyor

AA

En "özel" halk oyunları ekibi, törenlerde sahne almaya hazırlanıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören engelli öğrencilerden halk oyunları ekibi oluşturuldu.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ile Kadıdağı Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 24 özel öğrencinin katılımıyla halk oyunları ekibi kuruldu.

Down sendromlu, zihinsel ve işitme engelli öğrencilerin yer aldığı ekip, Kastamonu'ya özgü halk oyunlarının yanı sıra zeybek öğreniyor.

Öğrencilerin, kentte düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde sahne alması planlanıyor.

İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Kadir Kesgin, AA muhabirine, hafif düzey işitme ve zihinsel engellilerle otizmli öğrencilere hizmet veren bir kurum olduklarını söyledi.

Okullarında 75 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Kesgin, "Özel birey olan öğrencilerimizde okul kültürünü artırmak, kendilerini yönetebilen, üretken bireyler olmalarını sağlamak, sosyal hayatta var olduklarını, yapabildiklerini topluma göstermek amacıyla becerilerini ortaya çıkaracak, eğlenerek öğrenmelerini istiyoruz." dedi.

Bu amaçla çeşitli ekipler oluşturduklarını anlatan Kesgin, şöyle devam etti:

"Halk oyunları ekibi de bunlardan biri. Kız ve erkeklerden oluşan işitme ve zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerimiz bu kursa katılıyor. Öğrenerek ve eğlenerek bir ortam oluşturmanın farkına varıyorlar. Bu onları olumlu anlamda motive ediyor, ders başarılarını da ilerletiyor, okul becerilerinde, sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Eğlendikleri için mutlu oluyorlar. Kastamonu ve Taşköprü yöresi oyunlarını öğrendiler, İzmir zeybeğine çalışıyorlar."

Kesgin, velilerden çok güzel geri bildirimler aldıklarını kaydederek, "Çocuklarının yapabildiklerini gördüklerinde çok mutlu olduklarını, okula severek geldiklerini, okula bağlılıklarının arttığını belirttiler. Kendi kategorilerinde halk oyunları yarışmalarının olmasının öğrencilerimizin gelişmeleri açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Mayısta düzenlenecek il programında gösteri yapmaları için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Derse heyecanla geliyorlar"

Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Canan Özipek ise çocukların ilgisinden çok memnun olduğunu vurgulayarak, "İki aydır çocuklarla çalışıyoruz. Gözlerindeki ışıltıyı görüyorum. Derse heyecanla geliyorlar, 'Ne zaman başlayacağız?' ya da 'Dersimiz bitmesin' diyorlar. Öz güvenleri arttı." diye konuştu.

Öğrencilerden Esma Çiftçi de halk oyunları kursuna geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyoruz, çok eğleniyorum, çok güzel hareketler yapıyoruz." dedi.

Özlem Karagöz ise halk oyunu oynamanın hayali olduğunu belirterek, "Törenlerde oynuyorlardı, benim de oynayasım geliyordu ama oynayamıyordum. Hocamızla tanıştık, biz de oynamaya başladık." ifadesini kullandı.


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