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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

AA

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda E.H'nin evi ve iş yerlerinde yapılan aramada 483 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, uyuşturucunun bulunma anına dair görüntüleri de paylaştı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan A.Ç'nin üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Ç, gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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