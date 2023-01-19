Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan T.G, C.Y. ve E.Ü'nün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ve E.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince dün kent merkezinde düzenlenen operasyonda T.G, C.Y. ve E.Ü'nün üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.