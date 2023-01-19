Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim insanları açıkladı!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan T.G, C.Y. ve E.Ü'nün İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. ve E.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün kent merkezinde düzenlenen operasyonda T.G, C.Y. ve E.Ü'nün üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.