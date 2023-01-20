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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siber hijyen internet üzerinden dolandırılma riskini azaltıyor

AA

Siber hijyen internet üzerinden dolandırılma riskini azaltıyor

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, siber hijyene dikkat ederek mobil dolandırıcılıkların önüne geçilebileceğini belirtti.

Kamer, AA muhabirine, dijital çağda en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birinin siber hijyen olduğunu söyledi.

Siber hijyeni bazılarının normal hijyenle karıştırdığını anlatan Kamer, bundan verilerin korunması ve ağ güvenliğinin anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Halihazırda birçok program ve dijital cihazın kullanıldığına dikkati çeken Kamer, "Artık her şeyimiz şifre olmaya başladı. Şifrelerin güvenliği de verilerimizin çalınmaması açısından çok önemli. Siber hijyenin en önemli unsuru parola güvenliği. Parolamızı belirlerken dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Eskiden 8 karakterli şifrelerin yeterli olduğu söyleniyordu. Artık 12 haneli şifrelerin kullanılması, küçük büyük harf kullanımı gibi şeyler, her platform için ayrı parola öneriliyor. Nasıl işten eve geldiğimizde hijyenimizi sağlıyorsak, şifremizi de belli periyotlarla değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya uygulamalarını kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kamer, şöyle devam etti:

"Sosyal medya üzerinden hesabınız, kişisel verileriniz veya kredi kartınızın çalınmasıyla ilgili birtakım şeyler olabiliyor. Dijital ayak izi bırakırken dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medya üzerinden gelen mesajları okurken veya tıklarken dikkat etmemiz lazım. İzinleri okumadan uygulamaları indiriyoruz. Farkında olmadan bazen cihazımıza veya ağımıza erişim izni veriyoruz. Siber hijyenle ilgili dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise kullanmadığımız cep telefonu veya sabit diskleri atarken veya satarken algoritmaları değiştirerek silen uygulamalar kullanmamız. Resim veya kişisel verilerin tekrar açığa çıkarılmasının önüne geçmek için farklı algoritmaları kullanan temizleme programları kullanmamız gerekiyor. Profesyonel antivirüs programları kullanılmalı. Halka açık WiFi noktalarında parolalarımızı kullanmamaya özen göstermeliyiz."

Kamer, bankacılık işlemlerinde sanal kart kullanımının da önem taşıdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Misafir geldiğinde internet ağımızı paylaşmak yerine ek bir ağ oluşturabiliriz. WiFi kullanırken internet ağınızın ismi, belirli periyotlarla değiştirilmeli. Bazen isminize benzeyen bir ağ oluşturarak sizin ağınız oraymış gibi yönlendirilebiliyor. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa maruz kalmamak için ücretsiz VPN uygulamalarına karşı dikkatli olmak lazım. Günlük yaşantımızda hijyene ne kadar çok dikkat edersek sağlığımız o kadar iyi oluyorsa, dijital cihazları kullanırken de siber hijyene dikkat edersek dolandırıcılık ve ağ güvenliği ile ilgili problem yaşamamızı neredeyse sıfıra indiririz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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