Kastamonu'da öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Daday ve Tosya ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Selalmaz Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.
Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Yıldırım, tatilde öğrencilere bol bol dinlenip kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
- Tosya
Tosya ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 5 bin 578 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, Dumlupınar Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.