Kastamonu'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla merkez ilçede yakalanan M.A, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.



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