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KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne, kar kalınlığının çok az olması nedeniyle yarıyıl tatilinin ilk gününde az ziyaretçi geldi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda 3 santimetre civarında kar bulunuyor. Kar kalınlığının düşük olması nedeniyle kayak merkezi, geçen yıllara göre çok az sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Kayak yapmak için Ilgaz'a gelenler umduğunu bulamazken, kızaklarıyla gelenler ise pistten kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara'dan tatil için gelen Yaşar Çapraz, AA muhabirine, çocuklarının kızakla kaydığını söyledi.

Kar görmek için bölgeye geldiklerini belirten Çapraz, "6 yıl önce gelmiştik, çok güzel kar vardı. Bugün Ilgaz'a doğru tırmanırken ağaçlar arasında pek kar göremedik. Az da olsa kar vardır diye geldik ama hayal kırıklığı yaşadık. Küçüğümüz sevinsin diye geldik." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Yunus Özel de kar fotoğrafı çekmek için sık sık bölgeye geldiğini ifade ederek, "Maalesef bu sene kar çok az, umduğumuzu bulamadık. İlgi çok oluyordu ama kar olmayınca az. Her zaman çok kalabalık olurdu burası. Kayak pisti çok yoğun olurdu bu sene kimse yok." diye konuştu.





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