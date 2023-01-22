Taşköprü'de 14 farklı noktaya giysi kumbarası yerleştirildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 14 farkı noktaya giysi kumbarası yerleştirildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla belirli yerlere giysi kumbaraları konuldu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptığı açıklamada, vatandaşların bu kumbaralara atacağı giysilerin anlaşmalı firma tarafından toplanarak ipe dönüştürüleceğini belirterek, "Böylece atık çöp miktarı azaltılarak kaynakların lüzumsuz kullanılmasının önüne geçilmesini de hedefliyoruz." dedi.

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