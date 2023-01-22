Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 62, Saklıkent'te 59, Denizli'de 32, Palandöken'de 30, Nemrut'ta 23, Çambaşı ve Murat Dağı'nda 21, Uludağ'da 20, Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 16, Kartalkaya ve Zigana'da 15, Kümbet'te 14, Konaklı'da 13, Hakkari'de 12, Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Konaklı ve Mersivan'da 7, Ergan'da 6 ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 22.1.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya P -3 4 Palandöken P -5 0 Saklıkent PB -3 4 Hakkari S -11 1 Kartepe ÇB -3 10 Uludağ ÇB 2 5 Nemrut P -3 1 Yıldız Dağı AB -2 7 Ilgaz P -1 7 Erciyes P -4 5 Ovacık P -2 6 Sarıkamış P -12 0 Yıldıztepe P -3 6 Denizli PB -2 4

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

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