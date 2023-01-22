İhsangazi'de kooperatif kadınların aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesindeki kadın kooperatifi 12 kadının aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor.

İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilçedeki kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile hem eğitim veriliyor hem de kadınların çıraklık ücreti almaları sağlanıyor.

Usta öğretici Semra Özcan, AA muhabirine, kadınların el becerilerini geliştirmek için eğitimler verdiklerini söyledi.

Kadınların dikiş makinelerine hakim olduktan sonra üretim aşamasına geçtiklerini anlatan Özcan, "Hem ustalık belgesini almış oluyor hem ailesine katkı sağlıyorlar." dedi.

Kooperatifin 11 üyesinin bulunduğunu bunun dışında Mesleki Eğitim Merkezi aracılığıyla 12 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Özcan, "Hanımlarımız hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de üretime destek oluyor. Çırak ücreti alarak ailelerine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Şu anda kaban dikimi yaptıklarını belirten Özcan, bunu da kooperatif aracılığıyla satışa sunduklarını söyledi.

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