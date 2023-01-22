Coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı Kıbrıs'ta tanıtıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavının Kıbrıs'ta tanıtımı yapıldı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında Kastamonu'dan iki kadın kooperatifi 20 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek ürünlerini tanıttı.

İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Semra Aslan Özcan, AA muhabirine, coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı bu etkinlikte tanıttıklarını söyledi.

Açtıkları stant ile İhsangazi'ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Özcan, "İhsangazi ekşili pilavımızın da başta olduğu broşürümüzü bastırarak oradaki vatandaşlarımıza, diğer yabancı uyruklu vatandaşlarımıza coğrafi işaretli eksili pilavımızı tanıttık." dedi.

Özcan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu başta olmak üzere tüm katılımcıların, stantlarını ziyaret ettiğini söyledi.





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