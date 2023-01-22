Kastamonu'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

İlçe Müftülüğünce Akşemseddin Camisi'nde bir araya gelenler İsveç'te Kur'an-Kerim'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Programa kurum amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.





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