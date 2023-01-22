Kastamonu'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.
İlçe Müftülüğünce Akşemseddin Camisi'nde bir araya gelenler İsveç'te Kur'an-Kerim'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.
Programa kurum amirleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.