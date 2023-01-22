Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir evde çıkan ve bitişikteki binaya da sıçrayan yangın söndürüldü.

Şen Mahalle'de, Adile Aksu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Musa Kaba'ya ait eve de sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine, Bozkurt ve Abana belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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