Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin el çantasında yapılan aramada çöp poşetlerine sarılı halde 836 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, bu kişi ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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