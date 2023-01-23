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Kastamonu'da MÜSİAD Olağan Genel Kurulu yapıldı

AA

Kastamonu'da MÜSİAD Olağan Genel Kurulu yapıldı

KASTAMONU (AA)- Müstakil Sanayici ve İş Adamlar Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknokent Ilgaz Salonu'nda gerçekleştiren toplantıda MÜSİAD Kastamonu Şubesinin faaliyetleri anlatıldı.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkan Yardımcısı Selim Sar, burada yaptığı konuşmada, tüm insanlık için çalışamaya ve üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Küresel salgın sonrası 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ve Türkiye yüzyılının hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şube Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Kastamonu'nun kalkınması için çalıştıklarını dile getirerek, "5 bin hemşehrimize istihdam sağlayan üyelerimizin tensipleriyle 2021 yılında yönetim kurulu üyelerimizle göreve geldik. Üyelerimize ve kadim şehrimize hizmet etmenin çabası içerisinde olduk. 'Kalkınma yerelde başlar' dedik. Sizlerle bu kadim kentin kalkınması, ihracatının ve istihdamın artması için hep beraber gayret gösterdik." dedi.

Daha sonra yapılan ve tek aday olarak katıldığı seçimde Sevgilioğlu, yeniden MUSİAD Kastamonu Şube Başkanlığına getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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