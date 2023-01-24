Kastamonu'da "Türk Müziği Korosu" konser verdi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezince (HEM) oluşturulan "Türk Müziği Korosu" ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk Müziği Korosu, Kastamonu HEM Konferans Salonu'nda konser düzenledi.

Farklı mesleklerden 55 kişinin bulunduğu koro, Said Demir'in orkestra şefliğinde Türk sanat müziğinden çeşitli parçalar seslendirdi.

Dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Kadıdağı HEM tarafından Atatürk Ortaokulu'nda açılan halk oyunları kursunda eğitim gören öğrenciler de gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, koroyu tebrikler ederek, "Bize muhteşem bir gece yaşattılar. Hem şahsım adına hem de kurumum adına arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de geldiğiniz, salonu doldurduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Demir ise Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında geçen yıl ekim ayında çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "Bugün ilk konserimizi verdik. Sağ olsun büyük ilgi gördü. En yakın zamanda inşallah yine seyirci karşısına çıkmayı düşünüyoruz." diye konuştu.





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