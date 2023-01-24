Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valiliği 2023 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve 2022 yılı 4. dönemin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, yoğun çalışma sergiledikleri bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Kastamonu'nun Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından biri olduğunu belirten Çakır, "İnşallah hep beraber bu güzel ilde uyum içinde hizmetlerimiz devam edecek." dedi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise barajlarda yüzde 50'ye yakın su bulunduğunu dile getirerek, "Ilgaz'dan gelen su kaynağımızda biraz azalma oldu. Su tasarrufu yapmayı kendimize borç bilmeliyiz. Şu an 1 yıl yetecek suyumuz var fakat bu, sadece içme suyu olarak kullanıldığında yetiyor. Sulamada kullanıldığında bu süre daha da düşecektir." diye konuştu.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.





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