Kastamonu Kent Müzesi'ni bir yılda 10 bine yakın ziyaretçi gezdi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KASTAMONU (AA) - Yenilenen yüzüyle geçen yıl yeniden hizmet vermeye başlayan Kastamonu Kent Müzesi, 10 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Vali Avni Çakır, Kent Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu'nun tarihi, turizmi ve doğasıyla özel bir şehir olduğunu söyledi.

Ziyarete gelenlerin kentten hayranlıkla ayrıldığını belirten Çakır, "Şehre, şehir özelliğini katan değerleri bir araya getirerek gösterilmesi amacıyla burayı hazırladık. Burayı gezen herkes çok büyük beğeniyle ayrılıyor. Buna modern müzecilik deniyor. Biraz daha teknolojik imkanlar kullanılarak insanlar çok farklı açıdan, çok daha etkili şekilde şehri tanıma fırsatı buluyor." dedi.

Kastamonu'ya ilginin artacağına inandığını dile getiren Çakır, "Mekan yapmak kadar bunu işletmek de çok önemli. Bir yıl gibi kısa sürede 10 bine yaklaşan ziyaretçi sayısı var. İnşallah önümüzdeki yıllarda ilk etapta 25 bine, daha sonra 50 bine ulaşacak. İlimize gelen herkesin şehri gezmeye başlamadan burada şehirle ilgili genel bilgilere ulaşmasını, daha şehre aşık olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kent Müzesi Müdürü Murat Karasalihoğlu da müzenin restore edilerek 2022 yılı başında yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladığına işaret etti.

Kastamonu'nun kültürel atmosferini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karasalihoğlu, şunları kaydetti:

"70 milyon yıl öncesinden başlayarak elimizdeki bilimsel verileri değerlendirerek Kastamonu'nun jeolojisi, ekolojisi, arkeolojisi, mimarisi, kültürü ve sosyoekonomik tarihine ilişkin birçok şeyin bir çırpıda gezildiği müzede 10 bin ziyaretçi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müze, dört ana seksiyondan oluşmaktadır. İlk bölümde ilin jeolojik tarihinden başlayarak 20. yüzyıla kadar gelen tarihsel süreç, kronolojik şekilde sunulmuştur. Daha sonra kent kültürüne geçiş yapılıp ekonomik ve beşeri unsurlarıyla anıtsal ve sivil mimarlık kültürü aktarılmıştır. Üçüncü bölüm olarak, kentin sosyal tarihi üzerinden önemli başlıklar seksiyonlar halinde ziyaretçilere sunulmuştur. Son bölüm ise çocuklar ve öğrenciler için atölye olarak tasarlanmış, aynı zamanda bu bölüm kadim Kastamonu kültürü içinde müzede yer verilemeyen başlıkların anlatılabilmesi için geçici sergi salonu olarak da düşünülmüştür."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.