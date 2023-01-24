Özel bireyler Kastamonu'da "Buğday Tanesi" filmini izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireyler Kastamonu'da "Buğday Tanesi" filmini izledi

AA

Özel bireyler Kastamonu'da "Buğday Tanesi" filmini izledi

KASTAMONU (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kendi hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini, Kastamonu'da özel bireyler ve bazı vatandaşlarla seyretti.

Serkan Bayram, AA muhabirine, filmin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Filmin kendi hikayesinin ancak yüzde birini anlattığını belirten Bayram, "Bir umuda yolculuk filmi. Ülkemizde 10 milyon engelli var, aileleriyle 40 milyon. Bu gün bir buğday yarın yüzbinlerce buğday oluyor. 10 milyon engellimiz filmle yolculuğa çıktı. Filmle birlikte çok güzel ilginç anlar yaşadık. Engelli kardeşlerimiz arıyor 'bize umut oldunuz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Bir umuda yolculuk filmi olduğunu vurgulayan Bayram, "Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilk. Yurt dışı gösterimleri de başladı. 24 ülkede gösterime başlıyoruz. İnşallah ülkemize ödüller de kazandırır. Amacımız insanlara umut olsun. Elde edilen gelirle de İstanbul'da tahsis ettiğimiz 10 dönüm araziye engelli yaşam merkezi yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise Bayram'ı filmi dolayısıyla kutladı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleşen filmin gösterimine, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Serap Ekmekci, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve vatandaşlar katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin ölümüyle ilgili davanın görülmesine başlandı
YEREL HABERLER Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreterinin ölümüyle ...
Kastamonu Kent Müzesi'ni bir yılda 10 bine yakın ziyaretçi gezdi
YEREL HABERLER Kastamonu Kent Müzesi'ni bir yılda 10 bine yakın ...
Kastamonu'da kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da kaybolan kişi için arama çalışması ...
Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ...
Kastamonu'da "Türk Müziği Korosu" konser verdi
YEREL HABERLER Kastamonu'da "Türk Müziği Korosu" konser verdi
Kastamonu'da MÜSİAD Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu'da MÜSİAD Olağan Genel Kurulu yapıldı
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı ...
Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale ...
Kastamonu'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
YEREL HABERLER Kastamonu'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ...
Coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı Kıbrıs'ta tanıtıldı
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli İhsangazi ekşili pilavı Kıbrıs'ta ...
İhsangazi'de kooperatif kadınların aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlıyor
YEREL HABERLER İhsangazi'de kooperatif kadınların aile bütçesine ...
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
YEREL HABERLER Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 62 ...
Taşköprü'de 14 farklı noktaya giysi kumbarası yerleştirildi
YEREL HABERLER Taşköprü'de 14 farklı noktaya giysi kumbarası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.