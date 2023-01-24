Özel bireyler Kastamonu'da "Buğday Tanesi" filmini izledi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, kendi hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini, Kastamonu'da özel bireyler ve bazı vatandaşlarla seyretti.

Serkan Bayram, AA muhabirine, filmin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Filmin kendi hikayesinin ancak yüzde birini anlattığını belirten Bayram, "Bir umuda yolculuk filmi. Ülkemizde 10 milyon engelli var, aileleriyle 40 milyon. Bu gün bir buğday yarın yüzbinlerce buğday oluyor. 10 milyon engellimiz filmle yolculuğa çıktı. Filmle birlikte çok güzel ilginç anlar yaşadık. Engelli kardeşlerimiz arıyor 'bize umut oldunuz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Bir umuda yolculuk filmi olduğunu vurgulayan Bayram, "Türk siyaset ve sinema tarihinde bir ilk. Yurt dışı gösterimleri de başladı. 24 ülkede gösterime başlıyoruz. İnşallah ülkemize ödüller de kazandırır. Amacımız insanlara umut olsun. Elde edilen gelirle de İstanbul'da tahsis ettiğimiz 10 dönüm araziye engelli yaşam merkezi yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise Bayram'ı filmi dolayısıyla kutladı.

Kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleşen filmin gösterimine, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu, AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Serap Ekmekci, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.