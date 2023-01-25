Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

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KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 60, Saklıkent'te 55, Palandöken'de 28, Denizli, Nemrut ve Uludağ'da 26, Murat Dağı ve Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 18, Kartalkaya ve Kümbet'te 14, Konaklı ve Hakkari'de 13, Çambaşı ve Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Mersivan ve Ergan'da 7, Haserek ve Abalı'da 6, Zigana ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.1.2023 En düşük En yüksek Kartalkaya P -6 -1 Palandöken P -10 -4 Saklıkent AB -1 6 Hakkari P -15 -3 Kartepe KY -1 2 Uludağ P 0 2 Nemrut P -7 -2 Yıldız Dağı ÇB -3 3 Ilgaz P -5 1 Erciyes P -7 2 Ovacık P -4 2 Sarıkamış P -14 -5 Yıldıztepe S -8 2 Denizli PB -2 5

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

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