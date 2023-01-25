Kastamonu'da organ bağışı çağrısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, vatandaşları organ bağışına davet etti.
Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada,18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde herkesin organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabileceği belirtildi.
Bitkisel hayattaki insanların organlarının nakilde kullanılamayacağına işaret edilen açıklamada, "2022'de 40 kişi organ bağışında bulunmuş. Şartları taşıyan herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.