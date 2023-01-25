Kastamonu'da organ bağışı çağrısı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğü, vatandaşları organ bağışına davet etti.

Organ ve Doku Nakil Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada,18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde herkesin organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabileceği belirtildi.

Bitkisel hayattaki insanların organlarının nakilde kullanılamayacağına işaret edilen açıklamada, "2022'de 40 kişi organ bağışında bulunmuş. Şartları taşıyan herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.