Eski otobüsler geri dönüşüm malzemeleriyle festival için yeniden tasarlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenecek Araç Yayla Kış Festivali'nde kullanılmak üzere eski iki otobüsü yeniden tasarladı.

Fındıklı ve Gölcük yaylalarında 27-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

Belediye personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak iki eski otobüs, insanların ısınıp çay içebilecekleri ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde yeniden tasarlandı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere, geçen yıl birincisini yaptıkları festivalde eksikleri gördüklerini söyledi.

Soğuk havada sıcak mekanlar bulunmasının önem taşıdığını dile getiren Sarıkaya, "Soğuk yaylada sıcak bir mekan olması gerektiğini gördük. Arkadaşlarımızın yardımıyla kendi personelimiz tarafından bu otobüsü yeniden dizayn ettik. Otobüste 4 tuvalet ve lavabo bulunuyor. Aynı zamanda arka kısmında 2 tonluk su deposu oluşturduk. Diğer otobüsümüzü de sosyal hizmet aracı olarak tasarladık. İnsanların oturup ısınabileceği koltuklar var. Aynı zamanda tezgah ve çay ocağı bulunuyor. Festival, cenaze gibi durumlarda kullanılabilecek." diye konuştu.

İki otobüsü de kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Sarıkaya, "Geri dönüşüm malzemelerinden yapıldılar. Oldukça da güzel oldu." ifadesini kullandı.

Festival koordinatörü Hikmet Haberal ise çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, herkesi festivale davet etti.



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