Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İlçeye bağlı Yamanlar köyü Gamana Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 83 yaşındaki Şeref Demir'in bulunması için jandarma, AFAD ve UMKE tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.
Arama çalışmalarında alan dron ile de taranıyor. Yapılan çalışmalarda henüz Demir ile ilgili bir ize ulaşılamadı.
İlçeye bağlı Yamanlar köyünde yaşayan Şeref Demir, 23 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde odun kesmek için evden ayrılmış, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.