Kastamonu'da öğrencilere hızlı okuma kursu veriliyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde öğrencilere hızlı okuma, sınav kaygısı ile ilgili kurs veriliyor.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hızlı okuma, sınav kaygısı hakkında kurs sağlanıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların daha iyi eğitim almaları, sınav anında stres yaşamamaları, okuma ve odaklanma alışkanlığı için kurs düzenlendiğini belirterek, kurs sonunda öğrencilere katılım belgesi vereceklerini kaydetti.





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