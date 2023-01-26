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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyez buğdayından yapılan helva Türkiye geneline gönderiliyor

AA

Siyez buğdayından yapılan helva Türkiye geneline gönderiliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan helva Türkiye geneline gönderiliyor.

İhsangazi ilçesinin eski adı "Mergüze" ve "Ata buğdayı" olarak tescillenen siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin imalatı giderek artıyor.

Siyez ekiminin yoğun olarak yapıldığı İhsangazi ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde siyez buğday unundan yapılan helva, Türkiye geneline gönderiliyor.

İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Semra Özcan, AA muhabirine, siyez buğdayından simit, ekmek, mantı, erişte, tarhana, kurabiye ve son olarak helva yapmaya başladıklarını söyledi.

İlçeye gelenlere siyezden hazırladıkları ürünleri ikram ettiklerini anlatan Özcan, "Tatlı olarak başladığımız helvaya ilgi büyük. Helvamız sadece yağ, un, şekerden oluşmuyor. Deneme yanılma yöntemiyle uzun uğraşlar sonucu bir iki organik ürün ekledik. Cevizli, sade, tereyağlı olarak birkaç çeşidimiz var. Diğer tatlı türlerine göre daha hafif oluyor." dedi.

Helvaya kalıplarda şekil verip satışa sunduklarını dile getiren Özcan, "İstanbul, Bursa, Ankara, Çanakkale başta olmak üzere ülkenin her yerine gönderiyoruz. Yiyenler çok memnun kalıyor, bir daha sipariş veriyor." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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