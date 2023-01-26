Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Ceku"nun da kullanıldığı uygulamada, üzerlerinde ve araçlarında esrar ve sentetik uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

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